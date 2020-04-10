Mersin Kovid-19'daki başarısını tedbirlerin uygulanmasına borçlu
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Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Mersin, Güncel

Mersin Kovid-19'daki başarısını tedbirlerin uygulanmasına borçlu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması ve vatandaşların da "Evde kal" çağrılarına uymasıyla Mersin, vakanın en az görüldüğü illerden biri olmayı başardı.

10.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:59
Mersin Kovid-19'daki başarısını tedbirlerin uygulanmasına borçlu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması ve vatandaşların da "Evde kal" çağrılarına uymasıyla Mersin, vakanın en az görüldüğü illerden biri olmayı başardı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm ve ticaret merkezlerinden Mersin'de, Kovid-19 vakasının duyulmasının ardından tedbirler hızla uygulanmaya başlandı.

Mersin Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kentin her noktasında dezenfekte çalışmaları yaptı, ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını evlerine kadar ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de Türkiye'nin en büyük kıyı şeritlerinden biri olan 365 kilometrelik Mersin sahilinde yaptığı sıkı denetimlerle vatandaşların evlerinde kalmasını sağladı.

Polis ekipleri ayrıca, kent giriş ve çıkışlarında aldığı önlemlerle koronavirüs yayılımının önlenmesine katkı sundu.

"Mersin'in büyükşehirler içerisinde en az vakaya sahip olması vatandaşlarımızı bir rehavete düşürmesin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Önlemleri, virüsün kamuoyunda gündeme geldiği ilk anlarda başlattıklarını vurgulayan Seçer, "Ocak ayında Mersin Üniversitesinin desteğiyle önce kendi sağlık çalışanlarımızı konuyla ilgili eğittik, sonrasında İl Sağlık Müdürlüğüne pandemiyle ilgili planımızı sunduk. Konu daha da yoğunluk kazandığı günden itibaren de alınan kararlara belediyemiz katkı vermeye başladı." diye konuştu.

Seçer, virüsle mücadelenin en önemli maddelerinden birinin vatandaşların evde kalması olduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için bütün mecraları kullandık. Reklam panolarını, otobüslerin arkalarını, trafik ışıklarını kullandık. Vatandaşların evde kalmasını, hijyene dikkat etmelerini sağladık. Temizlik paketleri dağıttık. İçerisinde çok sayıda ürün olan sağlık paketlerinden 25 binini insanlara ulaştırdık. Köşe bucak, ulaşabildiğimiz her yeri dezenfekte ettik. Kamu kurumlarını, vatandaşların bir arada olduğu yerleri, iş yerlerini hatta evlerin dezenfekte çalışmalarına belediyemiz katkı sundu."

Mersin'in büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Seçer, "16 bin kilometre kare alanı var Mersin'in. Geniş bir hinterland. Valilik, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyeleri, Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, üniversitelerimize ve tabii ki başta sağlık çalışanlarının bu işte katkısı var. Olağanüstü gayret gösteriliyor. 7 gün 24 saat tedbir faaliyetlerinin içerisindeyiz." diye konuştu.

Seçer, vakanın en az görüldüğü illerde Mersin'in öne çıktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığından edindiğimiz ve bize gelen bilgilere göre şu ana kadar toplam 30 koronavirüs vakası ve bir ölümlü vaka var. Mersin'in büyükşehirler içerisinde en az vakaya sahip olması vatandaşlarımızı bir rehavete düşürmesin. İşe daha da ciddi sarılmamız lazım. Koronavirüsün şakası yok. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Bu musibeti başımızdan bertaraf edene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Maske, gıda ve hijyen paketi dağıtımının sürdüğünü aktaran Seçer, Kovid-19 salgınının etkisini en aza indirmek için yapılan harcamalar ve zorunlu cari giderler dışındaki bütün ihale ve doğrudan alımların durdurulduğunu hatırlattı.

Mersin Kovid-19'daki başarısını tedbirlerin uygulanmasına borçlu

Kaynak: AA

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