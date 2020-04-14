MERSİN Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu
Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu olduMERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildiMersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi...
Koronayı yenen çift, mutluluk gözyaşları dökerken alkışlarla taburcu oldu
MERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildi
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Güzin-Celal Demiray çifti, hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. 18 günlük tedavi sonunda karantina odalarından çıkan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. İkili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
Memleketi Çorum'a gittiklerinde hastalığı kaptıklarını anlatan Celal Demiray, hastanede görevli sağlık personeline teşekkür etti. Güzin Demiray ise, hastaların umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.
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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-
Kaynak: DHA