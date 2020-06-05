MERSİN Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı
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MERSİN Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı

Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdıMERSİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, havaların ısınması ile bisiklete yöneldi.

MERSİN Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı
05.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:59

Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı

MERSİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, havaların ısınması ile bisiklete yöneldi. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, bisikletin sağlıklı, güvenilir, çevreci ve ucuz bir ulaşım aracı olduğunu belirtirken, trafikte araç sürücülerinin ise bisikletlileri fark edip, saygı duyması gerektiğini söyledi.

Mersin'de, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve salgından korunmak amacıyla toplu taşımayı daha az tercih eden vatandaşlar, ulaşımda bisikleti seçiyor. Vatandaşlar hem ucuz hem de sağlıklı olması nedeniyle işlerine bisikletle gidip gelmeye başladı. Havaların ısınması ile bisikletliler yollara çıkmaya başlarken, taşıt sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiği belirtildi. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, bisikletin sağlıklı, güvenilir, çevreci ve ucuz bir ulaşım aracı olduğunu söyledi. Trafikte araç sürücülerinin bisikletlilere saygı göstermesini isteyen Özenir, "Mersin'de henüz bisiklet sürücülerine tahsis edilmiş yollar bulunmuyor. Taşıt sürücüleri ve yayalarla aynı yolu kullanıyoruz. Öncelikle taşıt sürücülerinin bisikletlilere karşı farkındalık taşıması gerekiyor. Bisikletlileri fark etmeleri, bisikletlilerin ulaşım hakkına saygı göstermeleri gerekiyor. Bisikleti için korna yerine frene basmaları gerekiyor" dedi.

'TRAFİK KURALLARINA UYMALIYIZ'

Güvenli bisiklet kullanımının önemine değinen Özenir, "Öncelikle bisikletimizin bakımlı olması lazım. Frenler çok önemli. Trafik kurallarına uymalıyız. Güvenlik malzemelerimizi bulundurmalıyız. Bizi kaza ve düşmelere karşı koruyacak olan kasktır. Vücudumuzun ilk olarak korunması gereken bölgesi başımız olduğu için kask önemli" diye uyarıda bulundu.

'KORNAYA DEĞİL, FRENE BASIN'

Bisiklet kullanıcısı Leyla Çat, özellikle motorlu taşıtlardan yana sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bisikletin de karayolları kanununda motorsuz bir taşıt olarak geçtiğini hatırlatan Çat, "Yolun sağından gitmeye çalışıyoruz. Sürücüler için diyoruz ki 'kornaya değil frene basın' çünkü bizim hareket etmemiz için birkaç saniye fazla zamana ihtiyacımız var. Biz kurallara uyarak bisiklet sürüyorsak, onların da bizi fark etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BİSİKLETLİLER TRAFİKTE PEK FAZLA UMURSANMIYOR'

22 yıldır bisiklet kullanan ve pandemi sürecinden sonra işine de bisikletle gidip gelmeye başlayan Cem Taftaf ise şunları söyledi:

"İnsanlar bisikleti çocukların kullandığı bir oyuncak olarak değil, bir ulaşım aracı olarak görmeli. Bisikletliler trafikte pek fazla umursanmıyor. Sağ taraftan geçerler düşüncesi var ama bu bize tehlike yaratıyor. Bizim kaportamız yok gövdemiz kaporta. Kornaya basmak yerine frene basarlarsa kendimizi güvenli bölgeye atabiliriz. Araçlar yanımızdan geçerken bize korku yaratıyor. Bisiklet kullanımı hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanlara katkısı oluyor. Herkese bisikleti tavsiye ediyorum."

'SÜREKLİ KORNAYA BASIYORLAR'

Koronavirüs salgını sonrası günlük hayatta da bisiklet kullanmaya başlayan 3 çocuk annesi Havva Kesen ise "Eşimin ve çocuklarımla birlikte bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet her anlamda daha avantajlı. Trafikte saygı bekliyoruz. Yolun sağ tarafını kullanmamıza rağmen sürekli kornaya basıyorlar. Bu bizi çok rahatsız ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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