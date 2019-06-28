MERSİN KÖPEK, ANNELERİ ÖLEN YAVRU KEDİLERİ EMZİRDİ

MERSİN'de bir köpek, anneleri ölen yavru kedileri emzirdi. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görenleri duygulandıran olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşandı. Kısa bir süre önce doğum yaparak 5 yavru dünyaya getiren anne kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenmeye çalışılan yavru kedileri, bölgede ilk kez görülen dişi bir köpek sahiplendi. Kaldırımın kenarına uzanan köpek, dakikalarca yavru kedileri emzirdi. Yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim İmre, Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah'ın işine bakın diyerek anlattı.

Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde koruma altına alındı.

Kaynak: DHA