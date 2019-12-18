Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu
Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)6 BİN 572 LİRA PARA CEZASIMersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı.
Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)
6 BİN 572 LİRA PARA CEZASI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı. U.K.'ye 'hayvana eziyet etmek' suçundan 6 bin 572 TL para cezası kesildi.
Köpek ise ayaklarına da dolanan iple yol kenarındaki bir ağaca bağlı halde bulundu.