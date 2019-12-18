Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu
Haberler » Güncel » Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu - Haber

Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu

Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)6 BİN 572 LİRA PARA CEZASIMersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı.

18.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:47
Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu

Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)

6 BİN 572 LİRA PARA CEZASI

'in ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., tarafından gözaltına alındı. U.K.'ye 'hayvana eziyet etmek' suçundan 6 bin 572 TL para cezası kesildi.

Köpek ise ayaklarına da dolanan iple yol kenarındaki bir ağaca bağlı halde bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler