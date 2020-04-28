MERSİN Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu
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MERSİN Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu

Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu olduMERSİN'de komşu ziyaretinde temas sonucu kaptığı koronavirüsü yenen 2 çocuk annesi Ayşe Korkmaz (42), "Dışarıya maskesiz eldivensiz çıkmıyorduk, ekmeği bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. Lütfen herkes evde kalsın" dedi.

MERSİN Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu
28.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:30

Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu

MERSİN'de komşu ziyaretinde temas sonucu kaptığı koronavirüsü yenen 2 çocuk annesi Ayşe Korkmaz (42), "Dışarıya maskesiz eldivensiz çıkmıyorduk, ekmeği bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. Lütfen herkes evde kalsın" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz (45) ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Ayşe Korkmaz'a ateşi olduğu için koronavirüs testi de yapıldı. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastanede tedavi altına alındı. 13 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve evde kendisini karantina altına alan Ayşe Korkmaz, herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu.

AĞRIDAN SABAHA KADAR UYUYAMADIM

Hastalığın belirtilerini göstermeye başlamasının ardından çok büyük ağrılar çektiğini söyleyen Ayşe Korkmaz, tedavi sürecini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Hastalığı komşu ziyaretinde kaptığını belirten Korkmaz, "Komşu ziyaretine gitmiştim ve o ziyaretten 5 gün sonra belirtilerini göstermeye başladı. Gece 11 gibi ayaklarım ağrımaya başladı. Temizlik nedeniyle sanıp biraz uzandım, ancak bir iki saat sonra ağrı tüm vücudumu sardı. Hafif bir ateş de vardı. Sabah 08.00'de Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittik, hemen korona servisine aldılar. Gerekli testler yapıldı. Akciğer ve kan testimiz temiz çıktı, diğer testimizin yarın çıkacağını söyleyip eve yolladılar. 2 gün sonra sırtım çok kötü ağrımaya başladı. Evde iken Sağlık Bakanlığı'ndan telefon geldi ve testimin pozitif çıktığını söylediler. Bunun üzerine hastaneye gittik ve tedaviye başlandı. 5 gün ilaç tedavisi gördüm. Yavaş yavaş ağrılarım azalmaya başladı. 13 gün sonra taburcu oldum" dedi.

LÜTFEN HERKES EVDE KALSIN

Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini kaydeden Ayşe Korkmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Biz çok dikkat eden bir aile idik. Dışarıya maskesiz, eldivensiz çıkmıyorduk. Ekmeğimizi bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. 2 dakikalık bir görüşmeden dahi hastalık bulaşabiliyor. Lütfen herkes evde kalsın. Çok ciddi bir hastalık" diye uyarıda bulundu.

BİR GECEDE SAÇLARIM BEYAZLADI

Ayşe Korkmaz'ın müzisyen eşi Savaş Korkmaz ise eşinin çok büyük acılar çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sanatçı olduğum için canlı yayın üzerinden müzik yaptıktan sonra arkadaşlarım evlerine gidince, eşim ağrılarının olduğunu söyledi. Sabaha kadar titredi, acı çekti. Sabaha kadar uyumadık. Çok kötü bir gece geçirdik. Üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı."

MERSİN Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu

Kaynak: DHA

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