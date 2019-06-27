MERSİN KIZKALESİ VE SUSANOĞLU YENİDEN MAVİ BAYRAKLI

Mersin, 321 kilometrelik sahili ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken, kentin en gözde halk plajları Kızkalesi ve Susanoğlu, uluslararası 33 kriterin tamamını titizlikle yerine getirerek, yeniden mavi bayrak almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarının yeniden almaya hak kazandığı mavi bayrağı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari'den teslim aldı.Bayrağı teslim alan Belediye Başkanı Seçer, Mersin'in denizini, sahilini ve doğasını koruyacaklarını belirterek, Mavi bayraklı plajların sayısını arttırmak için gerekli tüm çalışmaları özenle yürüteceğiz. Bizim çevreye bakış vizyonumuza bağlı bir durum. Ne kadar çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergilersek, çevremizi ve denizimizi temiz tutmak için çaba sarf edersek bu kriterlere çok daha çabuk erişiriz. Kentimizde mavi bayraklı plaj sayısını artırmak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkilileri ile bugüne kadar olan temaslarımızı artıracağız dedi.

Başkan Seçer'in mavi bayrak için gösterdiği özene ve ilgiye teşekkür eden Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Cebbari, Öncelikle başkanımızın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Ziyarette Başkanımız mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için gösterdiği önemi bizlere aktardı. Alınan mavi bayrak çevre faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesidir. Mavi bayrak ödülü aslında bir sonuç. Mersin kıyılarında çevre ve atık yönetiminin, çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Bu vizyondan hareketle Mersin kıyılarının daha fazla bayrağı hak ettiğini, başkanımızın da çevreci vizyonla mavi bayraklı plaj sayısını artıracağını düşünüyoruzö diye konuştu.

'ULUSLARARASI 33 KRİTER YERİNE GETİRİLDİ'

Uluslararası niteliği olan ve turizm açısından önem taşıyan mavi bayraklar Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olan Mersin'in Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarında dalgalanmaya devam edecek. Masmavi denizi ve sahilleri ile yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş.'nin uluslararası 33 kriterinin tamamını titizlikle yerine getirmesi sonucu mavi bayrağa yeniden layık görüldü.

'MAVİ BAYRAK NASIL ALINIYOR'

Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Bu ödülün kriterleri plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunması, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları ve plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin tümü belediye bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yerine getirildi.

Kaynak: DHA