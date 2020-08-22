MERSİN KIŞLIK KONSERVELER İMECE USULÜ HAZIRLANIYOR MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadınlar, imece usulü domates konservesi yaparak kışa hazırlanıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadınlar, imece usulü domates konservesi yaparak kışa hazırlanıyor.

Kış hazırlıklarının yoğun olarak sürdüğü Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerinin önünde bir araya gelen kadınlar birlik beraberlik içerisinde yüzlerce kilo domatesi çeşitli işlemlerden geçirerek konserve haline getiriyor. Erkeklerin de eşlerine yardım ettiği konserve yapımında çay ve kahveler yudumlanırken edilen sohbetlerle kış hazırlıkları adeta bir şenliğe dönüşüyor.

'DOĞRU YÖNTEMLE YAPILAN KONSERVE SAĞLIKLA VE GÜVENLE TÜKETİLEBİLİR'

Ev yapımı domates konservelerin sağlıkla ve güvenle tüketilebilir olduğunu belirten üç çocuk annesi Semiha Doğancı (60), 'Domatesler soğuk su ile şoklandıktan sonra domatesin kabuğu soyulur. Robottan geçirilen domatesleri sterilize ettiğimiz kavanozlara dolduruyoruz. Ardından kavanozun kapağı sıkıca kapatılır. Kazanlarda kaynattığımız kavanozları ateşten indirdikten sonra soğuması ve kıvama gelmesi için bir gece dinlendiririz. Doğru yöntemle yapılan konserve sağlıkla ve güvenle tüketilebilirö dedi.

'KIŞ BOYUNCA, KONSERVEYİ YEMEKLERDE TÜKETİRİZ'

Doğancı, bu hazırlıkların yıllardır aynı şekilde yapıldığını dile getirerek, "Kış hazırlığımızı konu komşu ile birlikte yaparız. Sohbetler edilir. Zahmetli bir iş ancak çaylar ve kahveler içildikten sonra yapılan tüm zahmetler unutulur. Bir kış boyunca konserveyi yemeklerde tüketirizö diye konuştu.

Kaynak: DHA