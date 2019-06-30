MERSİN Kedinin ağaçtaki 3 günlük esareti sona erdi

Kedinin ağaçtaki 3 günlük esareti sona erdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaramış Mahallesi'nde yaşayanların 'Sümbül' ismini verdikleri kedi, 3 gün önce insan yoğunluğunun az olduğu noktada bir ağaca tırmandı. Çıktığı yerden inemeyen ve günlerce miyavlayarak yardım isteyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca merdivenle çıkarak kediyi kurtardı. İtfaiye erlerine teşekkür eden mahalle sakinleri, Sümbül'ü 3 gündür görmüyorduk. Ağaçta mahsur kaldığını farkedince çok üzüldük dedi.

Kaynak: DHA