: Mersin kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

06.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:13

Kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu 4 kişi tarafından kovalanırken futbol sahasına kaçan Mehmet Köçer (50) tabanca vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Fevziçakmak Mahallesi Cereciler Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Köçer, husumetli olduğu H.D. (48), H.D. (47) İ.D. (50) ve A.D. (38) ile yolda karşılaştı. 4 kişi, Mehmet Köçer'in kullandığı 07 EHG 36 plakalı aracı takip etmeye başladı. Köçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki futbol sahasına kaçtı. 4 kişi, Köçer'i burada yakaladı. Köçer, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancayla vuruldu. Mehmet Köçer kanlar içinde yere yığılırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler de silah seslerini duyunca sahaya gitti. Ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Köçer ise hastaneye kaldırıldı. Köçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: DHA

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