MERSİN KATİL ZANLISINI SİMİTÇİ POLİS YAKALADI

07.08.2019 12:27

MERSİN'de polis ekipleri, Vedat T.'yi (38) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı R.T.'yi (34) simitçi görünümüyle takibe alarak yakaladı. 21 Temmuz'da Müftü Deresi'nin merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi yakasında bıçaklanarak öldürülmüş bir erkeğin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin işsiz Vedat T.'ye ait olduğunu belirledi.

Vatandaşların çevrede şapkalı bir erkeğin dolaştığını söylemesi üzerine eşgali bildirilen kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlının olay mahalline yeniden gelebileceğini değerlendirerek simitçi, su satıcısı, seyyar Milli Piyango bayisi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgeye dağılıp günlerce zanlıyı aradı. Güvenlik güçleri, 5 Ağustos Pazar günü cinayet mahalline yakın bir noktada şüphe çeken R.T.'yi gözaltına aldı.

'ÖNCE İTİRAF, SONRA REDDETTİ'

Emniyetteki sorgusunda cinayeti çıkan bir tartışma sonucunda işlediğini itiraf eden R.T., adliyeye sevki sırasında ise cinayeti reddetti. Şüpheli, basın mensuplarının 'Aranızda birşey mi geçti' sorusuna, Orada yaralı gördüm onu. Yanına gittim, 'Neyin var' dedim diye cevap verdi. Zanlı, suç aleti bıçağın üzerinde çıkmasının hatırlatılması üzerine ise sürekli bıçak taşıdığını söyledi.

Katil zanlısı R.T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA