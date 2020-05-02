MERSİN Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi
02.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:42
Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildiMERSİN'e Suudi Arabistan'dan getirilen ve KYK Yurdu'nda kalan 171 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi
MERSİN'e Suudi Arabistan'dan getirilen ve KYK Yurdu'nda kalan 171 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan dönen 171 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kız Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresinin dolmasının ardından 171 kişi otobüslerle tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi. Karantina yurdunda kalan 1 kişi tahliye sırasında herkese teşekkür etti.
Kaynak: DHA