Mersin Karakucak Güreşlerine Hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Haftası münasebetiyle, 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan '5. Geleneksel Karakucak Güreşleri' ilk olarak Anamur'un Abanoz Yaylasında başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek olan 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' kapsamında dünyada ve Avrupa'da kazandığı ödüllerle Türkiye'yi gururlandıran güreşçiler ile birbirinden yiğit güreşçi Mersin'de er meydanına çıkacak. Müsabakalar sonrasında konserlerle taçlandırılacak etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hadise konseri ile son bulacak.

Toplam ödül 346 bin 500 TL

Anamur'dan Toroslar'a kadar 7 ilçede gerçekleştirilecek olan 5. Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde kazanan sporculara toplam 346 bin 500 TL ödül verilecek. Yeni nesillerin ata sporlarını öğrenmeleri ve benimsemeleri için düzenlenen Karakucak Güreşleri finalleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde sona erecek.

24-30 Ağustos tarihleri arasında saat 13.00 ile 19.00 saatlerinde gerçekleşecek olan 5. Geleneksel Karakucak Güreşleri, saat 19.30'da da birbirinden ünlü sanatçıların sahne almasıyla devam edecek.

Pırpıtla yapılan ve Türklere özgü yağsız çayır güreşi olarak bilinen Karakucak Güreşleri'ne Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulacaklar. 'Minikler, yıldızlar ve büyükler' olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilere her ilçede 49 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. - MERSİN