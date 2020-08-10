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Mersin Kanada Okulları lise kademesinde öğrenci kayıtlarına başladı

Kanada Okulları Mersin Temsilciliği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayarak Mersin'de büyük bir eksik olan yabancı dil eğitimini alanlarında iyi eğitim almış deneyimli öğretmenler ile tamamlayacak.

Mersin Kanada Okulları lise kademesinde öğrenci kayıtlarına başladı
10.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:12

Kanada Okulları Mersin Temsilciliği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayarak Mersin'de büyük bir eksik olan yabancı dil eğitimini alanlarında iyi eğitim almış deneyimli öğretmenler ile tamamlayacak.

Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, kuruculuğunu Kanada ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Fulya Mümtaz ile birlikte Özgün Serhat Gündeş'in yaptığı Mersin Kanada Okulları'nda lise kademesinde öğrenci kayıtlarına başlandı. Mersin Kanada Okulları'nda eğitim sisteminde İngilizce ve Fransızca, birinci ve ikinci dil olarak öğretilecek.

Lisede uygulanan eğitim programın Türk ve Kanada lise müfredatlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik program olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu programa katılmak isteyen öğrencilerin akademik koordinatörler ile birlikte kullanacakları Smart Coaching programı ile üniversiteye uzanan yolu planlayacakları belirtildi.

Açıklamada, lisede uygulanan eğitim programı sayesinde öğrencilerin hem Türk hem Kanada diploması alarak mezun olacakları kaydedilerek, alacakları ikinci bir diplomanın öğrencilerin uluslararası üniversitelere doğrudan kabulünün en önemli anahtarı olduğu vurgulandı.

Okuldan mezun olan öğrencilerin Kanada, İngiltere, Amerika, Fransa, Avustralya ve Avrupa'daki üniversitelerin en çok tercih ettiği Kanada diploması ile uluslararası okulların seviyelerine uygun olan öğrenciler olacağı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından da birçok kez dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi seçilen Kanada'nın, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için en uygun, güvenli ve kaliteli seçeneklerden biri haline geldiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Mersin Kanada Okulları'nın yeni dönemde lise eğitimi vererek başlayacağı, sonraki yıllarda ise anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde faaliyet göstermeyi hedeflediği bildirildi.

Kaynak: AA

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