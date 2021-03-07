MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar

07.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:15

Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlarMERSİN'in Bozyazı ilçesinde Halkeğitim Müdürlüğü bünyesinde sabun şekillendirme kursu öğrencisi kadınlar hem öğreniyorlar, hem de sabun şekillendirme ve geri dönüşümden elde ettikleri katı atıkları çeşitli şekillerde sanatsal değerlere dönüştürerek...

Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Halkeğitim Müdürlüğü bünyesinde sabun şekillendirme kursu öğrencisi kadınlar hem öğreniyorlar, hem de sabun şekillendirme ve geri dönüşümden elde ettikleri katı atıkları çeşitli şekillerde sanatsal değerlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Halkeğitim Müdürlüğü'nün açtığı kursa katılan kursiyerlerin, atık malzemelerden geri dönüşüm sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını belirten Bozyazı Halk Eğitim Usta Öğreticisi Fatma Kütük, kadınların çiçek, vazo, sepet, ahize gibi birçok ürünü kendi elleri ile şekillendirerek hem süs, hem de kullanım eşyası olarak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

7 yıldır Bozyazı ve Anamur Halkeğitim Müdürlükleri'nde sabunları eriterek yeni şekiller verdiklerini ifade edeh Kütük, "Böylece öğrenme isteği olan kadınlarımıza hem eğitim veriyor, hem de aldıkları eğitim sonrası ürettikleri değerleri ekonomiye kazandırıyoruz. Kendi aldıkları ürünleri, tekrardan geri dönüşüm yaptığı objeler üzerine dizayn yaparaktan da çok güzel tasarımlar elde ediyorlar. Ayrıca iş yeri açarak veya sosyal medya üzerinden satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

Kursta ayrıca boş zamanlarını değerlendirdiklerini kaydeden kursiyer Ayten Aşkın ise "Çiçekler yapıyoruz, meyveler yapıyoruz, Hem güzel vakit geçiriyoruz, hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Alev Şen de bu kursa katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kursta çok şey öğrendiğini kaydeden Şen, "Sabun kursunun bana kattığı şey, hem kazanç, hem yenilik, yeni şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek, hem de kendi kazancımı sağlamak çok güzel bir şey. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar
MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar
MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar
MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:16:43. #1.14#
title