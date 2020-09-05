MERSİN Kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
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MERSİN Kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandıMERSİN'de yolda yürüyen kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan S.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

05.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:14

Kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

MERSİN'de yolda yürüyen kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan S.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Y.Ş. isimli kadın telefonla konuştuğu sırada yanına gelen bir şüpheli, telefonunu alarak kayıplara karıştı. Mağdur kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevre geniş çaplı soruşturma başlattı. Eşkali tespit edilen S.T., çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şahsın üzerine çıkan telefon ekipler tarafından Y.Ş.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MERSİN Kadının kulağında konuştuğu cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

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