Son dakika gündem: Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu
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Son dakika gündem: Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

03.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:32
Son dakika gündem: Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

Son dakika haberleri... Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı M.C.A, El Bab ilçesinde eşi M.S. ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Sözde Münbiç ve Köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda da bölgenin sözde Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M.C.A. ile terör örgütü PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S'nin, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışması sonucunda El Bab bölgesinde teslim olması sağlanmıştır."

Açıklamada, soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, M.C.A. ve M.S'nin işlemleri için kente getirileceği bildirildi.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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