Mersin Jandarması Aranan 76 Kişiyi Yakaladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içinde yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, asayiş uygulamaları kapsamında 5 bin 218 kişiye GBT sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı. İlde 2 bin 339 aracı da kontrol eden ekipler, 50 araç sürücüsüne 28 bin 528 lira ceza kesti. Ayrıca 38 internet kafe, 36 park, 20 bahçe, 215 umuma açık yerde de uygulama yapan ekipler, 5 işletmeye 17 bin 802 lira idari para cezası kesti.

Ekiplerin kaçakçılara yönelik çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde arama yapan ekipler, bin 50 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Liman ve serbest bölgeden çıkan tır ve kamyonlar üzerinde de uygulama yapan ekipler, 506 tır ve çekiciyi kontrol ederken, 792 kişinin sorgulamasını yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 araç sürücüsüne trafik ile ilgili kurallara ve yasaklara uymamaktan, 18 sürücüye vergi usul kanununa muhalefetten ve taşıma irsaliyesi bulundurmamaktan, 4 araç sürücünün sigortası çalıştırıldığı tespit edilerek, işverenler hakkında sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı 36 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma trafik timleri de trafikte kurallarına uymayanlara göz açtırmadı. Trafik timleri, 5 bin 869 aracı kontrol ederken, 10 bin 100 kişinin de kimlik kontrollerini yaptı. Yapılan uygulamalarda 489 araç sürücüsüne cezai işlem, 194 bin 240 lira idari para cezası, 52 araç trafikten men edilirken,çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Ayrıca 54 okul servisinde kontrol yapılırken, 3 servis aracı sürücüsüne 524 lira idari para cezası uygulandı. - MERSİN