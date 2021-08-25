Mersin Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

Mersin İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, terfi ederek tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Mersin İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, terfi ederek tuğgeneral rütbesine yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup general ve albaylara ait terfi ve atama kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlandı. Mersin İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Albay Necip Çarıkcıoğlu, tuğgeneral rütbesine terfi etti.

2019 yılı Ağustos ayında Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Çarıkcıoğlu'nun, aynı görevine devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı