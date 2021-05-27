Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı
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Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı

Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yetkilileri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) firmalarına, normalleşme süreci kapsamında ziyaretler gerçekleştirerek, destek ve teşvikleri anlattılar.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yetkilileri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) firmalarına, normalleşme süreci kapsamında ziyaretler gerçekleştirerek, destek ve teşvikleri anlattılar.

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğünün işverenlere yönelik faaliyetleri, MTOSB'de bulunan işletmelere ziyaretlerle devam ediyor. Mersin İŞKUR Şube Müdürü Suat Karlıdağ ile İş ve Meslek Danışmanı Musa Köse, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkilileri ile görüştü.

Karlıdağ, pandemi sürecinde işverenlerin talebi doğrultusunda başvuruları alınan ve ödemelerinin gerçekleştirildiği Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin devam etmesi ile birlikte normalleşme süreci çalışmalarına yoğunlaşılması hedefiyle ziyaretlerde bulunduğu firma yetkililerine teşvik ve destekler hakkında bilgiler verdi. Karlıdağ, İŞKUR 'un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı kurs ve programlar ile birlikte istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler de olduğunu ifade etti. Mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında İşbaşı Eğitim Programının başta geldiğini, bu program ile personele tecrübe kazandırılmasının amaçlandığını dile getiren Karlıdağ, Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile de personelin teorik bilgilerle tecrübe kazanması sonrasında istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler hem de personel için olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Pandemi sürecinin etkilerinden uzaklaşılarak normal hayata geçişin hızlandığı iş hayatı süreci temenni eden Karlıdağ, İŞKUR'un bu süreçte aktif işgücü politikaları kapsamındaki teşvik ve desteklerle her zaman işverenlerin yanında olacağının altını çizdi. - MERSİN

Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı
Mersin İŞKUR, MTOSB firmalarına destek ve teşvikleri anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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