Mersin İŞKUR çocuk destek merkezinde meslek seçimi semineri düzenledi Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, işverenlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik olarak meslek seçimi seminerleri ve iş gücü piyasası eğitimlerine devam ediyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, işverenlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik olarak meslek seçimi seminerleri ve iş gücü piyasası eğitimlerine devam ediyor.

Mersin İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor. Mersin çocuk destek merkezinde toplamda 10 öğrenciye yönelik düzenlenen seminerde meslek danışmanları, "meslek nedir, iş nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçları, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR'un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası" gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, öğrencilere meslek seçimine destek olmak amacıyla mesleki yönelim test bataryası online olarak uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA