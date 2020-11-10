Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek

10.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:38
Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek

Mersin'de iş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'a destek mesajı yayımladı.

Mersin'de iş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'a destek mesajı yayımladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Elvan'ın üstlendiği her görevi başarılı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak da çalışmalarını layıkıyla devam ettireceğinden eminiz. Yeni görevinin ülke ve Mersin'e hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de Elvan'ın Türkiye ve Mersin'e faydalı olacağına inandıklarını kaydederek, "Kentimiz için yapacağımız çalışmalarda her daim fikir ve öngörülerine değer verdiğimiz bakanımızın bundan sonra da Mersin adına bizlerle omuz omuza mücadele edeceğinden kuşkumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Doğmuş ise kent için önemli çalışmalara imza atan Elvan'ın yeni görevini de başarılı şekilde yürüteceğine inandıklarını bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Bakan Elvan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

İlgili Haberler

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti (4)
Kahveci: 'Lütfi Elvan'ın böyle önemli bir göreve gelmesi Mersin adına pozitif bir gelişme'
Kahveci: "Lütfi Elvan'ın böyle önemli bir göreve gelmesi Mersin adına pozitif bir gelişme"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Orhan Veli Cansu Dere Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Caner Erkin Nacer Chadli Ali Şansalan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:40:35. #1.15#
title