Mersin İş Adamı Babası Öldüren Oğul Yakalandı

İş adamı babası öldüren oğul yakalandı

MERSİN'de iş adamı babası Mahmut Alaca'yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Marina Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp arabasına doğru yönelen Mahmut Alaca, bu sırada ticari taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca'nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alaca'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Olayın ardından Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalanamak için çalışma başlattı. Ekipler, Alaca'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Katil zanlısı suç aleti silahla yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Alaca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.