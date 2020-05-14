Mersin'in yüksek kesimlerinde yayla sezonu öncesi inceleme Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıcaklık değerlerinin artış göstermesiyle birlikte yaklaşan yayla sezonu öncesi kentin yüksek kesimlerinde incelemelerde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıcaklık değerlerinin artış göstermesiyle birlikte yaklaşan yayla sezonu öncesi kentin yüksek kesimlerinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve beraberindekiler Gözne, Ayvagediği, Güzelyayla ve Arslanköy mahallelerini ziyaret etti.

Bölgede süren çalışmaları inceleyen Yılmaz, yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Doğası, tertemiz havası ve yeşil alanlarıyla Mersin'in en gözde yaylaları Toroslarımızda bulunuyor. Havaların ısınmasıyla yayla sezonu da başlıyor. Biz de bu alanlarımızı vatandaşlarımız için hazırlıyoruz. İnşallah salgından tamamen kurtulduğumuzda hemşehrilerimizi tertemiz parklar ve yeşil alanlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA