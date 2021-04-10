Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

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Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor Erdemli ilçesinde mahsur kalan vatandaşların yolları açıldı Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Erdemli ilçesinde mahsur kalan vatandaşların yolları açıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yer yer kar kalınlığının 30-40 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde ulaşımı sağlayan yolların kapanması sonucu mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Toros Dağları'nın eteğinde kurulu ilçeye bağlı Toros Mahallesinde şeker hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Hatun Dikmen, kardeşiyle kaldıkları 'çatma' diye tabir edilen barakanın yolunun karla kapanmasından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti. İki kardeş Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu yer yer 30 santimetreyi bulan karlarla kaplı Köpenkavak yolu açarak aileye ulaştı. Ekipler Erdemli Ayrancı yol güzergahında buzlanma ve kar sebebiyle ilerleyemeyen araçların da imdadına yetişti.

Öte yandan ekipler Toros, Sorgun ile Albeyli, Elbeyli, Yağda, Harfilli gurup yolu, Yağda, Aydınlar ve Sarıkaya, Kızılen hattı ile Hacıalanı bölgesindeki yollarda çalışma yürüttü. Ekiplerin bölgede teyakkuzda tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ