Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele

03.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:09

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor. Erdemli ilçesinin 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle bölgede yoğun olarak bulunan limon depoları ve evlere ulaşan yollarda kar temizliği yaptı. Aynı bölgede bulanan Karakız Göleti'nin halen buzlarla kaplı olması dikkat çekti. Donmuş gölet seyre doyumsuz manzarasıyla hayran bıraktı.



Limon depolama sezonunun gelmesi dolayısıyla vatandaşlar yaylada bulunan evleri ve depolarına ulaşan yolların açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım istedi. Ekipler iş makineleriyle evlere ve limon depolarına ulaşan yolları kardan temizleyip, ulaşımı yeniden sağladı.



Vatandaşlardan Mehmet Ali Cangin, "Kar nedeniyle kapalı olan yollarımızı, belediyemiz açtı. Limon depolarımızın yolları da açıldı. Belediye personelleri ve başkanımıza teşekkür ederiz. Depolarımıza limon koyuyoruz. Evlerimizin yolları da kapalıydı, hepsi açıldı" dedi.



Yüksek rakımlı bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ifade eden Cangin, "Bölgede soğuk hava nedeniyle Karakız Göleti de dondu. Bundan sonra havanın ısınmasıyla çözülmesi lazım. Cemre düştü, karlarda yavaş yavaş eriyor" diye konuştu.



Vatandaşlar kar sebebiyle yolların kapalı olduğunu, belediye ekiplerinden yardım istediklerini ve ekiplerin yolları açtığını dile getirdiler.



Bölgede bulunan Karakız göleti ise donmuş haliyle seyre doyumsuz manzaralar oluşturdu. Havaların ısınmasıyla önümüzdeki günlerde buz tutan göletin erimesi bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA