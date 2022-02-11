Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Toroslar, Aydınlar, Güneyli, Güzeloluk ve Sorgun ile Avgadı Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Bölgenin beyaza bürünmesi, hem küçükbaş hayvancılıkla uğraşanları hem de karda piknik yapmak için yaylalara çıkan aileleri sevindirdi.

Keçi ve koyun yetiştiren Süleyman Seyrek, gazetecilere, su kaynaklarının dolması ve bitkilerin yeşermesinin hayvancıları sevindirdiğini söyledi.

Seyrek, yaylalarda son yıllara göre daha fazla kar ve yağmur yağdığını ifade ederek, "Hayvanlarımız yeme doyacak, bol bol et ve süt verecek. Hayvanlarımız için kar yağışı iyi oldu. Kar esaret getirmez, bereket getirir." dedi.

Ailesiyle kar gezisi için yaylalara giden Mahmut Tülü de bölgede eğlendiklerini belirterek, "Kar yağışını çok seviyoruz, bu sene de güzel kar yağdı. Kar çiftçilerimiz için de önemli, bu sene çiftçilerimiz susuzluk çekmeyecek." diye konuştu.