Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.
KARAMAN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kar yağışı nedeniyle Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolu 20. kilometresinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Kara yolunda önlem alan ekipler, kar lastiği ve zinciri olmayan sürücülerin geçişine izin vermedi.
Ekiplerce, kara yolu ile mahalle aralarında yollarda kar küreme çalışması yapıldı.