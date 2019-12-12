Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı
Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30
Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde etkili olan kar, ilçenin yayla köylerinde etkili oldu.
Kar yağışına sevinen vatandaşlar, manzarada fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Erdemli Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, olası durumlara karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.
Kaynak: AA