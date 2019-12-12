Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı
Haberler » Güncel » Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı - Haber

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı

Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı

'in ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

saatlerinde etkili olan kar, ilçenin yayla köylerinde etkili oldu.

Kar yağışına sevinen vatandaşlar, manzarada fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Erdemli Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, olası durumlara karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler