Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan yollarda yeniden ulaşım sağlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan yollarda yeniden ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Çamlıyayla Yol Yapım Bakım Şubesi ekipleri, Gülek Mahallesi sınırlarındaki bazı yollarda etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, Karboğazı mevkisinde iş makinelerinin yardımıyla 10 kilometrelik yol açma çalışması yaptı.

Yörüklerin sıklıkla kullandığı Elmalı mevkisinde de temizlik çalışması yapan ekipler, 15 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci