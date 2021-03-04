Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldı
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldı

04.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:00
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan 7 mahalledeki yollarda yeniden ulaşım sağlandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan 7 mahalledeki yollarda yeniden ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, bazı bölgeleri ulaşıma kapanan Tırtar, Yavca, Değnek, Arslanköy, Yedigöz, Başpınar ve Çatak mahallerinde iş makineleriyle yolları açtı.

Mahallelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama da yapıldı. Bölgedeki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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