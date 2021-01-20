Mersin'in yüksek kesimlerinde buzlanma nedeniyle mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle mahsur kalan 6 araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 1340 rakımdaki Aydınlar ile 898 rakımdaki Çerçili mahallelerinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu 6 aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgelere ulaşan ekipler, greyder yardımıyla buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Çalışmaların ardından mahsur kalan 6 araç kurtarılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğin aksadığı bölgelerde yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci