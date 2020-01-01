Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi

01.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:38

Mersin'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla açıldı.



Ekiplerin yol açma çalışmasında yanında bulunan Yavca Mahallesi eski muhtarı Ali Türkay, geç saatlerde yılbaşına girerken yollarını açan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Gecenin bu saatinde, yılbaşında Toroslar Yavca Mahallesi'nde kar açma çalışması yapılıyor. Başka şansımız yoktu. Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA