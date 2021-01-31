Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
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Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

31.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:24
Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Doğu Akdeniz'in turizm kenti Mersin'in yüksek kesimleri, kar nedeniyle beyaza büründü.

Doğu Akdeniz'in turizm kenti Mersin'in yüksek kesimleri, kar nedeniyle beyaza büründü.

Dün akşam başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışı, Toros Dağları eteklerine ayrı güzellik kattı.

Çocuklar, evlerinin bahçesinde kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Öte yandan Merkez Toroslar ilçesi, Toros Dağları eteklerinde yer alan 1453 rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yol açma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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