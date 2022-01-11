Mersin'in yüksek kesimindeki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü

KARAMAN (AA) - Mersin'de Toros Dağları'na komşu yaylalarda kar yağışı etkili olurken, ulaşıma kapanan yollar kar küreme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Erdemli ilçesinin 1300 rakımdaki Sorgun ve 1500 rakımdaki Toros mahallelerinde 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle, Erdemli ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi arasındaki kara yolu ile hayvancılık yapan Yörüklerin kullandığı yayla yolları kapandı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede Erdemli Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı.

Okullar ile sağlık ocaklarına çıkan yollar ile hayvancılık yapılan güzergahlarda gece boyunca temizlik çalışması yapan ekipler, yolları yeniden trafiğe açıldı.

Belediyenin karla mücadele ekibinden iş makinesi operatörü Osman Bilgi, gazetecilere, yayla yollarını açık tutmak için gayret ettiklerini belirterek, "Özellikle kırsaldaki öğrencilerin kullanacağı okul yollarının yüzde 90'ını açtık, açmaya da devam ediyoruz. Vatandaşların evlerinin önü ile hayvancıların kullandığı yolları da açıyoruz. Çalışmalar devam edecek." dedi.

Sorgu Mahallesi sakinlerinden Hasan Evci de etkili olan kar yağışının yolları kapatması üzerine belediyeden yardım istediklerini belirtti.

Kerim Uslu da yolların açılmasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Torosların zirvesinde 1300 rakımda bir mahalledeyiz. Kar yağışı gece başladı, yeni durdu. Ortalık çok güzel oldu, buralar suya doydu. Yollarımızı belediye ekiplerince açıldı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.