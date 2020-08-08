Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgiMERSİN'in Erdemli ilçesinde yaz aylarının sıcağından kurtulmak için yaylalara giden vatandaşlar için açılan futbol ve tenis kursu, yoğun ilgi görüyor.

08.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:58

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaz aylarının sıcağından kurtulmak için yaylalara giden vatandaşlar için açılan futbol ve tenis kursu, yoğun ilgi görüyor.

Yaz aylarında sıcak havadan kurtulmak isteyen ilçe sakinlerinin büyük bir bölümünün yaylaya göç etmesi ile birlikte zaman geçirmeleri ve spor yapmaları için belediye tarafından açılan spor kursları, büyük ilgiyle karşılandı. Haftanın 5 günü belirli saatlerde tenis kursuna katılanlar, hem spor yapıyor hem de hoş vakit geçirerek tatilin tadını çıkartıyor. İlçede Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Avgadı Mahallesi'nde açılan kursu ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Kılıç gençlerle tenis oynayıp, sohbet etti. GENÇ KIZLAR TENİSE İLGİ GÖSTERİYOR

Her geçen gün gençlerin tenis sporuna olan ilgisinin arttığını belirten Başkan Tollu, 'Belediye olarak halkımızın her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu yılda yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlarımız için Avgadı Yaylası'nda bulunan spor komplekslerinde futbol ve tenis kursu açtık. Tenis kursu gençlerimizden büyük ilgi gördü. Özellikle genç kızlarımız boş zamanlarında buraya gelerek hem spor yapıyorlar, hem de güzel vakit geçirmenin tadını çıkartıyorlar. inşallah bu kurslarımız her yıl devam edecekö dedi.

Belediyenin açtığı tenis ve futbol kurslarına antrenör görevlendirerek gençlerin spor yapmasına katkı sağladıklarını söyleyen Gençlik Spor Müdürü Adem Kılıç ise, "Yaylalarda daha çok nüfus olduğu için kurslarımıza ilgi çok fazla oluyor. Avgadı yaylasına açılan Tenis kursumuzda 50 genç eğitim görüyor. Gençlerimizin tenise olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Bütün gençlerimize, belediye başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ederimö diye konuştu. TENİSİ ÇOK SEVİYORUZ STRES ATIYORUZ

Avgadı Yaylası'nda tenis kursuna katılan 21 yaşındaki Ayşe Mine Nalpara, "Yaz ayında köyümüze açılan tenis kursuna katıldık ve tenisi çok sevdik. Tenis oynarken çok mutlu oluyorum ve stres atıyorum. Tenis oynamayı herkese tavsiye ederimö dedi.

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
'Misafirim var' cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Salih Zeki Çolak
Magazin Alişan Beren Saat Yeşim Salkım Kenan Doğulu
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 10:58:31. #1.15#
title