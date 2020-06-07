Mersin'in "UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok
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Mersin'in "UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki işletmeciler, turistlere geçen yılın fiyatlarıyla hizmet verecek.

Mersin'in
07.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:56

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki işletmeciler, turistlere geçen yılın fiyatlarıyla hizmet verecek.

İnce kumu ve masmavi deniziyle her yıl binlerce turistin ağırlandığı Kızkalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin konaklama tesislerine yönelik genelgesi kapsamında düzenlemeler tamamlandı.

Plajlardaki kısıtlamanın kaldırılmasıyla rezervasyonların alınmaya başlandığı turizm merkezinde, oteller, odalar, restoranlar, sosyal alanlar, eğlence noktaları dezenfekte edildi, ilgili yerlere uyarı levhaları asıldı ve personel için hijyen eğitimleri verildi.

Turizmciler, Kovid-19 önlemleri nedeniyle yatak kapasitelerinin bir kısmını kullanacak olmalarına rağmen tatil paketlerine zam yapmama kararı aldı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her gelir grubundan aileye uygun tatil imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm işletmecileri olarak ülkenin içerisinde bulunduğu durumu bildiklerinden dolayı ellerini taşın altına koyacaklarını vurgulayan Öztop, "Dolayısıyla bizler, geçen sezonun fiyatlarını uygulayacağız. Misafirlere ekstra bir fiyat yansıtmayı düşünmüyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 50 artmasına rağmen misafirlerimizi geçen yılki rakamlarla ağırlıyor olacağız." dedi.

Öztop, işletmelerin sundukları hizmetlere göre fiyat tarifelerinin değişebildiğini belirterek, günlük kişi başı 80-200 liraya tatil imkanı sunulduğunu ifade etti.

Kızkalesi'ndeki işletmelerin her sezon yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına işaret eden Öztop, "Kızkalesi, geçen yıl dolu dolu, çok güzel bir sezon geçirdi. Geçen yılki doluluk oranımızın yüzde 50'sine ulaşırsak işletmeler ve turizmciler açısından başarılı bir sezon olur. Bizler, yatak kapasitemizi yüzde 60'ına kadar kullanabileceğiz. Bunu göz önüne aldığımızda 2019 rakamlarının yüzde 50'sini yakaladığımızda işletmeler açısından başarılı olur." dedi.

Öztop, bölgede en çok Almanya'dan turist ağırladıklarını kaydederek, normalleşme sürecinde Rusya, İsveç, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Ermenistan'dan da çok sayıda ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Boşalan odalara 12 saat geçmeden kimse alınmayacak

Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi 1 Haziran itibarıyla Kızkalesi'nin de turizme açıldığını belirten Öztop, sağlıklı bir tatil için çok ciddi hazırlık yaptıklarını anlattı.

Öztop, tatilcilerin, otellere adım attığı andan itibaren önlemlerin uygulanacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Misafirlerimiz otellere giriş yaptığı andan itibaren ateşleri ölçülecek. 38 derece üstü olanları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Odalarımıza dezenfekte ürünleri yerleştirdik. Çalışanlar koruyucu kıyafet ve maske takacak. Maalesef artık otelden ayrılan misafirlerin odasını bir başkasına veremiyoruz. Odayı bir sonraki turiste hazırlamamız için en az 12 saat geçmesi gerekiyor."

Plajlarda da düzenlemeler yapıldığını aktaran Öztop, şezlonglar arasında sosyal mesafe kuralının uygulanacağını, plajların her noktasına da Kovid-19 ile ilgili uyarı levhaları asılacağına işaret etti.

Öztop, en büyük hedeflerinin kişilere sağlıklı bir tatil sunmak olduğunun altını çizerek, "Virüsün ivmesinin düşmesi, bittiği anlamına gelmez. Biz hem misafirlerimizin hem kendimizin sağlığını düşünerek hizmet vereceğiz. Onları mutlu bir şekilde ağırlayıp yolcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşletmeler hazır"

Kızkalesi'nin, Korykos Antik Kenti bölgesinde yer aldığını, gelecek insanların tatillerini sadece kum, deniz, güneşle değil aynı zamanda tarihle iç içe geçireceğini vurgulayan Öztop, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra Yörük kültürü, dalış sporu, rafting, köy ve kültür turlarımız var. Çevremizde adeta açık hava müzesi şeklinde tarihi eserler var. Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin 550 ören yeri var. Bunların 55'i nitelikli yerler. Kızkalesi bunların başında geliyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor. Biz herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz. İşletmeler hazır. İnsanları hijyenik bir şekilde misafir edip hijyenik bir şekilde uğurlamak istiyoruz."

Otel müdürü Nur Kaya da ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı sunmak için çalıştıklarını belirterek, temmuz, ağustos aylarında, izin verilen kapasitenin yüzde 100'ünün dolmasını beklediklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen genelgedeki şartlara göre otellerin hijyenini sağladıklarına dikkati çeken Kaya, "Genelgedeki dezenfektan, maske, personel eğitimi gibi gereken tüm şartları tamamladık. Normalde de hijyenik şekilde hizmet veriyorduk ama birkaç eklememiz oldu. Bu yıl fiyatlarımızda herhangi bir artış olmayacak. Geçen yılki fiyatlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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