Mersin'in turistik mağara ve obruklarında düzenleme yapılacak
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Mersin'in turistik mağara ve obruklarında düzenleme yapılacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kenttin en önemli turizm alanlarından Cennet-Cehennem Obrukları, Astım Mağarası ve Gilindire Mağarası'nda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Mersin'in turistik mağara ve obruklarında düzenleme yapılacak
22.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:58

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kenttin en önemli turizm alanlarından Cennet-Cehennem Obrukları, Astım Mağarası ve Gilindire Mağarası'nda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Çukurova Kalkınma Ajansınca (ÇKA) yürütülen 2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı kapsamındaki "Cennet - Cehennem Ören Yeri 2. Etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi" ile "Gilindire Mağarası" projeleri için Valilikte imza töreni düzenlendi.

Vali Su, yaptığı konuşmada, kent turizmine katkı sağlayacak iki önemli fizibilite raporu projesini imzalayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Mersin'in önemli tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yaptığına işaret eden Su, "İlimiz turizm açısında açık hava müzesi konumunda. Çok önemli tarihi ve turistik değerlerimiz var. Bunlardan birisi Cennet-Cehennem ören yeri ve yakınlarındaki Astım Mağarası, diğeri de Gilindire Mağarası. Her ikisi de dünya harikası yerler." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÇKA'nın destekleriyle Cennet-Cehennem Obrukları'nda yenileme çalışmalarının yapıldığını bildiren Su, şöyle devam etti:
"Cehennem obruğunun üzerine yeni bir seyir terası yaptık. Cennet obruğunun üst yapısını da tamamen değiştirdik ve oraları güzelleştirdik. Aşağıya doğru inen merdivenlerden kiliseye kadar hepsini elden geçirdik, temizledik. Oraya 450 merdivenle iniliyor. Yaşlı ve rahatsız olan vatandaşlarımız için zor oluyordu. Onlar için bir de asansör yaptık, gerçekten muhteşem bir hale geldi. Birinci fazı bitirdik, şimdi ikinci etap olarak, mağaranın içinden en sonuna kadar, oradaki düzenlemelerle ilgili yaptığımız fizibilite raporu projemiz kabul edildi."

Astım Mağarası'nın iç ve dış çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Su, hazırlanacak fizibilite raporuyla mağarada yapılacak düzenlemelerin ele alınacağını ifade etti.

Su, bir kirpiyi takip eden çobanın keşfettiği, ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, bayrak traverten ve duş başlığı gibi oluşumlara sahip Gilindire Mağarası'nın "dünya harikası" bir yer olduğununu vurgulayarak, mağarada iyileştirme çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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