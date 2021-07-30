Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü
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Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede duman yükseldiğini görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Otoyoldaki yangın büyümeden söndürüldü

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevler otoyola ulaşmadan yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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