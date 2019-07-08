Mersin'in suyu emin ellerde

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, sahip olduğu bölgenin en gelişmiş ve en büyük laboratuvarında, 61'i akredite olmak üzere toplam 128 parametrede analizler yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla 'TS EN ISO/IEC 17025' standardı şartlarını yerine getirerek, TÜRKAK tarafından akredite olan MESKİ laboratuvarı, akreditasyonun devamlılığı amacıyla akredite olunan tüm parametrelerden her yıl denetlenerek başarıyla geçiyor. Laboratuvar, kapsamına yeni parametreler ekleyerek işleyişini genişletiyor ve sürdürülebilirliğini sağlıyor. Laboratuvarda atıksu, içme suyu, deniz suyu ve havuz suyu olmak üzere dört farklı matriste, 61'i akredite olmak üzere toplam 128 parametrede analiz gerçekleştiriliyor.

Uluslararası metotlarla çalışıyor

Ulusal ve uluslararası olarak geçerli kılınmış metotlar ile çalışılan laboratuvarda ayrıca, 'MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı Yönetmeliği' kapsamında alınan denetim numunelerinin analizleri, arıtma tesislerinden belirli periyotlarla alınan numuneler ve özel isteğe bağlı atıksu numuneleri de analiz ediliyor.

Ulaşılması zor bölgelerde yerinde analiz yapılıyor

Öte yandan, MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Gezici Su Analiz Laboratuvarı kurularak, su kalitesinin yerinde takibi, ulaşılması zor bölgelerde de suyun kalitesinin kontrolü ve yerinde analiz yapılırken, vatandaşlarla birebir iletişim kurularak bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Yapılan planlamalar doğrultusunda tüm Mersin sınırları içerisinde, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' kapsamında içme suyu analizleri yerinde yapılıyor. Ayrıca Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile belirli periyotlarla plajlardan alınan numunelerin gerekli analizleri yerinde gerçekleştirilerek, deniz suyunun insan

sağlığına uygunluğu kontrol ediliyor.

Okul, sağlık kuruluşu, ibadethane gibi yerlerden de su numunesi alınarak, toplum sağlığının korunması konusundaki çalışmalar hassasiyetle gerçekleştiriliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA