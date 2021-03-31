Mersin'in şubat ayı ihracatı yüzde 40,2 artışla 379 milyon dolar oldu
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Mersin'in şubat ayı ihracatı yüzde 40,2 artışla 379 milyon dolar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin'in şubat ayı ihracatı yüzde 40,2 artışla 379 milyon dolar oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'in şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 artarak 379 milyon 416 bin dolara yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 artarak 379 milyon 416 bin dolara yükseldi. Mersin'in 2021'in ilk iki ayındaki toplam ihracatı ise 646 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye ihracatı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalatı ise 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında Mersin'de ihracat yüzde 40,2, ithalat yüzde 2,3 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'in şubat ayı ihracat ve ithalat verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de ihracat 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 oranında artarak 379 milyon 416 bin dolara yükseldi. Mersin'de 2021 Ocak ayında 266 milyon 699 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Mersin'in ilk iki aylık toplam ihracatı da 646 milyon 115 bin dolara yükseldi.

Kentin şubat ayı ithalatında artış gerçekleşti. Verilere göre, Mersin'in ithalatı şubat ayında yüzde 2,3 artarak 250 milyon 92 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 Ocak ayında 254 milyon 611 bin dolarlık ithalat yapan Mersin'in iki aylık ithalat toplamı ise 504 milyon 703 bin dolar oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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