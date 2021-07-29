Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede farklı bir noktada da yangın çıktı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Bazı seralarda hasar oluştu

Işıklı Mahallesi'ndeki yangın seraların yoğun bulunduğu Hırmanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) karadan, 2 söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti.

Büyüyen yangın nedeniyle bazı evler boşaltıldı, birçok serada hasar oluştu.

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar