Mersin'in nüfusu 25 bin 957 kişi artarak 1 milyon 840 425'e ulaştı

04.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56

MERSİN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Mersin'in nüfusu 25 bin 957 kişi artarak 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı.



TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018'de 1 milyon 814 bin 468 kişi olan Mersin'in nüfusuna 2019 yılında 25 bin 957 kişi daha eklendi. Böylece Mersin'in nüfusu 31 Aralık 2019 itibariyle 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı. Mersin'de 2018'de yüzde 11,4 olan yıllık nüfus artış hızı da yüzde 14,2'ye yükseldi.



Mersin, nüfus sıralamasında 11'inci sırada yer alırken, Mersin'de erkek nüfusu 919 bin 594 kişi, kadın nüfusu ise 920 bin 831 kişi oldu. Buna göre, Mersin'de toplam nüfusun yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.



Mersin'de kilometrekareye 119 kişi düşüyor



Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre veriler incelendiğinde, bir kilometrekareye düşen kişi sayısı da Mersin genelinde nüfus artışına paralel olarak arttı. 2007 yılında kilometrekareye 103 kişinin düştüğü Mersin'de, bu sayı 2018'de 117 kişiye, 2019'da ise 2 kişi daha artarak 119'a yükseldi. - MERSİN

Kaynak: İHA