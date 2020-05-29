Mersin'in Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Mersin'in Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Mersin'in Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra cuma namazında saf tuttu.

Mersin'in Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:18

Mersin'in Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra cuma namazında saf tuttu.

Mut ilçesinde vatandaşlar iki yıl önce tadilata alınarak bitirilen Lala Paşa Camisi'nde ve bahçesinde cuma namazı için saf tuttu.

Namaz öncesi camiye gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Çavuş'un da katıldığı namazı İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk Kıldırdı.

Tarsus ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlar belirlenen cami ve alanlarda cuma namazını eda etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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