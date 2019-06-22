Mersin'in Mut ilçesindeki sel

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle 9 mahallede içme suyu çalışması sürüyor.

İlçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle birçok yerleşim yeri ve tarım alanı zarar görürken, içme suyu ishale hattında da hasar oluştu.

Arızanın giderilmesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA