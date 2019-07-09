Mersin'in kent anayasası şekilleniyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stratejik plan hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Bu plan adeta kentimizin anayasası olacak. Bu planı uygulama konusunda çok hassas olacağız" dedi.

Mersin'in 'Kent Anayasası' niteliğindeki stratejik plan için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentlerin geleceği için çok önemli olan stratejik planın hazırlanması konusunda yoğun bir çalışma başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına ilgili tüm paydaşları dahil ediyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, her uygulamacı birim kendi bünyesinde çalıştaylar yaparak, halkın nabzını tutmaya ve öncelikli beklentilerini tespit etmeye çalışıyor.

Her türlü görüş dikkate alınıyor

İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri, Ulaşım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının kendi bünyelerinde, yine kendi paydaşlarıyla yaptıkları çalıştaylarla, sahadaki her türlü bilgi ve görüşe açık verilerin toplanması ve değerlendirilmesine olanak sağlanıyor. Stratejik plan, tüm birimlerin kendi bünyelerinde yaptıkları çalıştaylarla elde edilen somut verilerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in seçim vaatleri ve bütçeyle birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanacak.

"Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize dair halkımıza söz verdik"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalıştaydan alınan olumlu sonuçların ardından, diğer birimlerden de aynı somut verilerin elde edilmesini isteyen Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Yeniden organize oluyoruz. Aksayan yönleri tespit edip geleceği kurgulamaya çalışıyoruz. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize dair halkımıza söz verdik. Bu hizmetlerimizi belli bir program

dahilinde ve kentimizin önceliklerine göre sürdüreceğiz. Hazırlayacağımız stratejik plan halkımızın beklentileri, kentimizin geleceği düşünülerek, katılımcı bir anlayışla hazırlanıyor. Bu plan adeta kentimizin anayasası olacak. Bu planı uygulama konusunda çok hassas olacağız" ifadelerini kullandı.

"Planı hep birlikte, herkesin içine sindirebileceği bir öngörüyle hazırlayacağız"

Başkan Seçer, başarıya odaklandıklarını ve Mersin'i hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getirerek, "Yoksul ve geri bıraktırılmış mahallelerimizin iyileştirilmesi, sosyal hizmetlerden yararlanması, çocuklarımızın ve kadınların korunması gibi konuları da önceliklerimiz arasında tutacağız. Bütün STK'lardan, mesleki örgütlerden, muhtarlardan, kentimizin önemli aydın ve düşünce insanlarından yararlanacağız. Planı hep birlikte, herkesin içine sindirebileceği bir öngörüyle hazırlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA