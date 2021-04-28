Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
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Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi

Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, olası bir depreme karşı yaptıkları çalışmalara bir yenisi daha ekleyerek, Mersin'in ilk acil durum deprem konteynerini Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Zabıta Müdürlüğü binası önüne yerleştirdiklerini söyledi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, olası bir depreme karşı yaptıkları çalışmalara bir yenisi daha ekleyerek, Mersin'in ilk acil durum deprem konteynerini Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Zabıta Müdürlüğü binası önüne yerleştirdiklerini söyledi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir depreminin ardından vatandaşların farkındalığını artırmak için bir dizi çalışma yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, kentin ilk acil durum konteynerinin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Zabıta Müdürlüğü binası önüne yerleştirildiği bildirilen açıklamada, konteynerde olası deprem durumunda lazım olan tüm gerekli malzemelerin yer aldığı ifade edildi.

İçerisinde jeneratör de var battaniye de

Açıklamaya göre, konteyner konulan ürünler arasında 5 kwa'lık jeneratör, 11 kilogramlık kırıcı delici matkap, seyyar aydınlatma takımı, motopomp, soğuk iklim çadırı, el telsizi, megafon, radyo, kablo makarası, el projektörü, el feneri, ilkyardım çantası, katlanabilir branda sedye, boyunluk, gaz maskesi, gaz maskesi filtresi, 10-20 tonluk şişe tipi hidrolik kriko, emniyet bel kemeri, sürgülü merdiven, yangın söndürme cihazı, yangın battaniyesi, uyku tulumu, battaniye, çekiç, balyoz, kürek, kazma gibi acil müdahale malzemesi, demir ve ağaç testeresi pil gibi bini aşkın kalem malzeme yer alıyor.

"Deprem dünyanın gerçeği ve biz hazır olmak zorundayız"

İnsanların depreme her an hazır olması gerektiğini vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, depreme gerekli hazırlık yapılmamasının Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Tarhan, "Deprem, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmak da bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. Tüm personelimize hizmet içi eğitim çalışması kapsamında ilk yardım ve deprem seminerleri verdik. Yine Deprem Simülasyon Tırı getirerek personelimizin ve vatandaşlarımızın deprem anını canlı olarak yaşamasını ve olası çözüm önerilerini uygulayarak görmesini sağladık" dedi.

"Konteynerde binlerce malzeme bulunuyor"

Mersin merkezinde ilk deprem konteynerini yerleştirdikleri bilgisini veren Başkan Tarhan, "İçerisinde bini aşkın acil yardım ve ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ilk konteynerimizi Zabıta Müdürlüğümüzün yanına yerleştirdik. Bu malzemeler arasında jeneratör, yangın söndürme aletleri, beton delme aletleri, kırıcı ve delici matkap, el telsizi, seyyar aydınlatma ve ilk yardım çantası da bulunuyor. Deprem sonrası için de arama-kurtarmaya yardımcı olabilecek şekilde acil müdahaleler için deprem konteynerleri hazırladık" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi
Mersin'in ilk acil durum deprem konteyneri Mezitli'ye yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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