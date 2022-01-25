Mut'ta kar yağışı etkili oluyor

Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Mut ilçesinde yağış, ilçe merkezi ve İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkisini artırdı.

Sertavul Geçidi'nde karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Trafik ekipleri de zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. İlçenin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Gülnar ilçesinde de kar yağışı nedeniyle ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.