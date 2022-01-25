Mersin'in ilçelerinde kar etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'in ilçelerinde kar etkili oluyor

Mersin'in ilçelerinde kar etkili oluyor
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

?????? Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde kar devam ediyor.

BOZYAZI, MERSİN (AA) - ?????? Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde kar devam ediyor.

Kentin sahil kesiminde olan ilçeleri uzun aradan sonra görülen karla beyaza büründü.

Yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Görevliler, sürücüleri araçlarında gerekli ekipmanı bulundurmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kırsaldaki mahallelerin kapanan yollarını açmak için karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

Silifke'de de etkili olan yağışın ardından çocuklar kar topu oynadı.

İlçeye bağlı yüksek kesimlerde ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Bozyazı, Anamur, Mersin, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title