Mersin'in ikinci emekli evi Tarsus'ta yapıldı
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Mersin'in ikinci emekli evi Tarsus'ta yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde yaptırılan emekli evinin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Mersin'in ikinci emekli evi Tarsus'ta yapıldı
18.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:25

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde yaptırılan emekli evinin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, kısa sürede Mersin'e bir emekli evi daha kazandırdı. Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kültür Park içerisinde yapılan Tarsus Emekli Evi, ilerleyen günlerde hizmete girecek. 55 yaş üstündeki emekliler Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfası veya emekli evlerinden üye kaydını yaptırıp hizmetten faydalanabilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, Tarsus Emekli Evi'nin iç mekanda aynı anda 40 kişiye hizmet verebileceğini söyledi. Sarıkaya, dış alanda hazırlanacak kamelyalarla birlikte Emekli Evi'nin 60-80 kişilik bir kapasiteye ulaşabileceğini belirtti. Sarıkaya, "İl Pandemi Kurulu'nun kararı doğrultusunda önümüzdeki haftalar içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Burası da Mersin'deki konseptimiz ve çalışma sistemimizle aynı. 55 yaş üstü tüm emeklilerimiz, kimlik kartlarıyla web sayfamız üzerinden veya buraya gelerek kayıtlarını yaptırabilecek" dedi.

"Emekli Evi açılırken emeklilerimizin görüşlerini de alıyoruz"

Sarıkaya, Tarsus Emekli Evi'ne bir mini kütüphane de kazandıracaklarını belirterek, ayrıca sosyal etkinlikler, günlük gazeteler ve sıcak içeceklerle emeklilere kapsamlı bir hizmet sunacaklarını belirtti. Lokasyon tercihinde emeklilerin görüşlerini aldıklarını vurgulayan Sarıkaya, "Emekli Evi açılırken emeklilerimizin görüşlerini de alıyoruz. Daha sessiz ve trafikten uzak olduğu, emeklilerimize uygun hareket alanları ile yürüyüş yapabilme olanağı sunduğu için genelde bu tür lokasyonları tercih ediyoruz. Haftanın 6 günü hizmet vereceğiz. Hafta içi sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar açık olacak. Cumartesi günleri ise sabah 09.00'dan akşam 16.00'ya kadar emekli evimiz Tarsuslu vatandaşlarımıza hizmet verebilecek" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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